Aliağa Futbol 2. Lig'e Nağmağlup Yükseldi

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Aliağa Futbol, 2. Lig'e yenilgisiz çıkma başarısı gösterdi.

İzmir temsilcisi, son hafta maçında deplasmanda 1923 Mustafakemalpaşaspor ile karşılaştı. Rakibini deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Bu sezon oynadığı maçlarda hiç mağlubiyet görmeyen Aliağa Futbol, 30 karşılaşmada 17 galibiyet ve 13 beraberlikle 64 puan toplayıp ligi ilk sırada tamamladı.

İzmir temsilcisi ayrıca grubunda 54 golle en çok gol atan ve 13 golle en az gol yiyen takım oldu.

Aliağa Futbol, topladığı 64 puala nağmağlup 2. lige yükseldi.

"Emeklerimizin karşılık bulması bizi çok mutlu etti"

Teknik direktör Polat Çetin, AA muhabirine, çok mutlu olduklarını söyledi.

Nağmağlup ve en çok gol atan takım olarak büyük başarıya imza attıklarını aktaran Çetin, "Emeklerimizin karşılık bulması bizi çok mutlu etti. İnşallah bu süreç önümüzdeki yıllarda da devam eder. Aliağa çok güzel camia. Şampiyon olmayı hak ettik. Takımıma, başkanımıza ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.