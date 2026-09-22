Aliağa Futbol\'da Namet Ateş, 5-0\'lık yenilgiden ders çıkaracaklarını söyledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta takipçisi Seza Çimanto Elazığspor'a deplasmanda 5-0 yenilip liderliği rakibine kaptıran Aliağa Futbol'da teknik direktör Namet Ateş değerlendirmelerde bulundu. İlk 2 maçlarını kazandıktan sonra Elazığ'a özgüvenli gittiklerini belirten Ateş, "Elazığ'a iki galibiyetin verdiği güven ve lider olarak gittik. Maça iyi başladık ve ilk pozisyonu bulduk. Ancak devamında oyun prensiplerimizden uzaklaşan pas tercihleri ve bozulan alan yerleşimleri, ilk üç golün temelini oluşturdu. Elazığ deplasmanı bizim için yalnızca bir maç değil, ulaştığımız seviyeyi görmek adına önemli bir testti" dedi.

Alınan farklı mağlubiyetin ardından gerekli analizleri çıkaracaklarını ve dersler alacaklarını ifade eden Namet Ateş sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sonuç istediğimiz gibi olmadı ancak son iki haftada ortaya koyduğumuz oyun ve potansiyeli değiştirmedi. Şimdi duygularla değil, verilerle hareket edeceğiz. Bu maçın ortaya çıkardığı eksikleri doğru analiz ederek pas tercihlerimizi, alan yerleşimlerimizi ve oyun disiplinimizi daha ileri taşıyacağız. Çünkü bazı maçlar puan kazandırır, bazıları ise eksikleri gösterir. Biz bu karşılaşmadan doğru sonuçları çıkaracak ve sahaya çok daha güçlü çıkacağız."