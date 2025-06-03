Aliağa Futbol Dört Ödül Kazandı

İZMİR,

2'nci Lig'e namağlup şampiyon olarak yükselme başarısı gösteren Aliağa Futbol, dört önemli ödüle layık görüldü. İstanbul Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde düzenlenen Marka Futbol Ödül Töreni'nde Aliağa temsilcisi, "3. Lig'de Yılın Takımı" seçildi. Başarılı sezonun ardından gelen bu anlamlı ödül, hem kulüp hem de Aliağalı taraftarlar adına büyük bir gurur kaynağı oldu. Aliağa Futbol Başkanı Turgay Mete, "Yılın Başkanı" ödülünü Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Salih Bayraktar'ın elinden alırken, Teknik Direktör Polat Çetin ise, "3. Lig'de Yılın Teknik Direktörü" ödülünü Beşiktaş'ın efsane ismi Ali Gültiken'den teslim aldı. Sezon boyunca sergilediği üstün performansla dikkat çeken Hakan Demir de, "3. Lig'de Yılın Futbolcusu" seçilerek önemli bir bireysel başarıya imza attı. Hakan Demir'e ödülünü tecrübeli Teknik Direktör Besim Durmuş takdim etti.