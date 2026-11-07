Aliağa Futbol Muşspor\'la 0-0 berabere kaldı, sezonun ilk iç saha puan kaybını yaşadı

Aliağa Futbol Muşspor'la 0-0 berabere kaldı, sezonun ilk iç saha puan kaybını yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa Futbol, evinde Muşspor'la 0-0 berabere kalarak bu sezon ilk kez iç sahada puan kaybetti. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki maçta gol olmadı ve Aliağa FK puanını 22, Muşspor ise 23 yaptı.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 5 galibiyetin ardından geçen hafta İnegöl Kafkasspor deplasmanındaki 3-2'lik yenilgiyle liderlik koltuğundan inen Aliağa Futbol evinde en önemli rakiplerinden Muşspor'la yenişemedi: 0-0. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada iki takım da golsüz eşitliği bozamadı. Evinde 4'te 4 yaptıktan sonra bu sezon ilk kez iç sahada puan kaybeden Aliağa FK puanını 22, Muşspor ise 23 yaptı.
Kaynak: DHA
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