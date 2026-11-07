Aliağa Futbol Muşspor\'la 0-0 berabere kaldı, sezonun ilk iç saha puan kaybını yaşadı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 5 galibiyetin ardından geçen hafta İnegöl Kafkasspor deplasmanındaki 3-2'lik yenilgiyle liderlik koltuğundan inen Aliağa Futbol evinde en önemli rakiplerinden Muşspor'la yenişemedi: 0-0. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada iki takım da golsüz eşitliği bozamadı. Evinde 4'te 4 yaptıktan sonra bu sezon ilk kez iç sahada puan kaybeden Aliağa FK puanını 22, Muşspor ise 23 yaptı.