Aliağa Futbol\'un Golcüsü Berke Bıyık Apandisit Ameliyatı Geçirdi

Spor

İZMİR,

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup topladığı 32 puanla Play-Off hattında yer alan Aliağa Futbol'un golcüsü Berke Bıyık, apandisit ameliyatı oldu.

Sağlık duru iyi olan tecrübeli futbolcunun 2 haftaya yakın sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Berke Bıyık, başarılı bir apandisit ameliyatı geçirmiştir. Ameliyat sürecini sorunsuz bir şekilde atlatan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini diliyoruz" denildi. Bu sezon Aliağa FK ile 12 maça çıkan 29 yaşındaki forvet 5 kez gol sevinci yaşadı.