Aliağa Futbol'un Stoperi Doğukan Nelik, Kahramanmaraş İstiklalspor'a Transfer Oldu

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un namağlup takımı Aliağa Futbol'da 1.5 sezondur forma giyen stoper Doğukan Nelik, ara transfer döneminde kulüpten ayrıldı. Doğukan, Kahramanmaraş İstiklalspor'la anlaştı. Akhisarspor altyapısında yetişerek Antalyaspor ve Nazillispor'da da forma giyen 24 yaşındaki Doğukan, ilk yarıda tamamı 11'de 13 maçta görev yapmıştı. Doğukan geçen sezon da 29 maçta Aliağa formasını giydi.