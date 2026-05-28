Aliağa, Kaleci Çağlar Akbaba\'yı İstiyor

2'nci Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurup üst sıraları hedefleyen Aliağa Futbol, 1'inci Lig temsilcisi Vanspor'un kalecisi Çağlar Akbaba'ya talip oldu. Teknik direktör Çağdaş Çavuşla yola devam edip, sportif direktörlük görevine Erdem Özgenç'i getiren sarı-siyahlılar, yeni sezon çalışmaları kapsamında transfer listesini oluşturdu.

İzmir ekibinde kaleci Çağlar'ın liste başı olduğu ve görüşmelerin başladığı bildirildi. Vanspor'la 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki eldivenin doğum yeri olan İzmir'e dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bucaspor altyapısından yetişen Çağlar Akbaba; Elazığspor, Karabükspor, Adana Demirspor, Bursaspor, Gaziantep FK, Eyüpspor ve Boluspor'da da görev aldı.