Aliağa, Kaleci Saim Sarp'ı Kiraladı
Aliağa FK, Manisa FK'dan 18 yaşındaki kaleci Saim Sarp Bodur'u sezon sonuna kadar kiraladı.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi transferde yüksek maliyetli tecrübeli futbolcularını gönderip genç oyuncular almaya ağırlık veren Aliağa Futbol Kulübü, Manisa FK forması giyen 18 yaşındaki kaleci Saim Sarp Bodur'u sezon sonuna kadar kiraladı. Saim Sarp Bodur geçen sezon altyapısında yetiştiği Manisa FK formasıyla Trendyol 1'inci Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta kaleyi korudu.
Kaynak: DHA
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