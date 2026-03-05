Aliağa\'dan karatede Balkan zaferi

Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan, 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde düzenlenen Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele ederek Balkan Şampiyonu oldu.

Dokuz farklı ülkeden sporcuların kıyasıya rekabet ettiği şampiyonada Ayhan, +35 yaş 75 kg kategorisinde birincilik elde ederken, kata dalında +35 yaş kategorisinde ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçla birlikte Nezahat Ayhan, kariyerinde 6. defa Balkan şampiyonluğunu kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Nezahat Ayhan, "Seneye daha iyi dereceler elde etmek için çalışmalarımı aralıksız sürdüreceğim. Bu şampiyonaya, yetiştirdiğim sporculara örnek olmak amacıyla katıldım. Milli takım adına ülkemizi temsil etmek benim için büyük bir gurur" ifadelerini kullandı. - İZMİR