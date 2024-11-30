Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, sahasında Bahçesehir Koleji'ne 88-92 mağlup oldu.
Salon: ENKA
Hakemler: Mehmet Şahin, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu
Aliağa Petkimspor: Russell 4, Tyree 18, Yavuz Gültekin 6, Aldridge, Echenique 10, Dotson 27, Van Beck 16, Williams 3, Troy Selim Şav 4
Başantrenör: Burak Gören
Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer 17, Bouteille 8, Cavanaugh 11, Odiase 18, Massinburg 6, Furkan Haltalı 2, Simonovic 14, Ponitka 5, Göktuğ Baş
Başantrenör: Dejan Radonjic
1. Periyot: 22-22
Devre: 44-42 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 63-68 (Bahçesehir Koleji lehine)
5 faulle çıkanlar: 37.35 Williams, 39.14 Russell (Aliağa Petkimspor) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ne Yenildi - Son Dakika
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