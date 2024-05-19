Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören: Bu seneyi alnımız açık, başımız dik bir şekilde tamamladık - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören: Bu seneyi alnımız açık, başımız dik bir şekilde tamamladık

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören: Bu seneyi alnımız açık, başımız dik bir şekilde tamamladık

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko'ya elenerek sezonu tamamlayan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, takımın performansını değerlendirerek gelecek sezon için umutlu olduklarını belirtti. Gören, oyuncuların performanslarını da paylaştı.

19.05.2024 12:53
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko'ya elenerek sezonu tamamlayan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, "Biz burada çok iyi bir aile olduk ve bu seneyi alnımız açık, başımız dik bir şekilde tamamladık." dedi.

Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aliağa Petkimspor'da 2,5 sene önce göreve geldiğinde zor bir şekilde ligde kaldıklarını söyledi.

Geçen sezonu ortalarda geçirdikten sonra bu sezon büyük bir atılım yaptıklarını belirten Burak Gören, şöyle konuştu:

"Sonuçta Türkiye Basketbol Ligi, Avrupa'nın en değerli ligi ve burada hep ilk 6'da yer aldık. Sezonu da yedinci sırada bitirdik. Şanssız maçlar kaybettiğimiz son dönemde 1 galibiyet daha alabilsek ligi beşinci de bitirebilirdik. Kulübümüze Türkiye Kupası, play-off heyecanı yaşattık. Önümüzdeki sene de burada Avrupa kupaları heyecanı olacak. Sürekli büyüyen, kendini geliştiren bir kulüp hüviyetindeyiz. Herkesle gurur duyuyor ve herkese çok teşekkür ediyorum. Biz burada çok iyi bir aile olduk ve bu seneyi alnımız açık, başımız dik bir şekilde tamamladık. Dolayısıyla mutluyuz ve gururluyuz."

Gören, iç sahada kendilerini her zaman destekleyen taraftarlara teşekkür ederek, "Aliağa, basketbol geçmişi de olan bir ilçe. Takımımıza çok büyük destek veriyorlar, bizi sahipleniyorlar. Bundan sonra daha da büyüyerek daha da güzelleşerek, daha büyük başarılara imza atacağımızı ümit ediyorum. Onlara da tüm sezon bize verdikleri destek ve yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların performansı

Bu sezon play-off dahil 32 maçta 15 galibiyet ve 17 yenilgi alan Aliağa Petkimspor'da ligde 16 oyuncu forma giydi.

Aliağa Petkimspor'da David Efianayi 19,83 sayı ortalamasıyla en skorer isim oldu. Efianayi'yi 14 ortalamayla Khyri Thomas ve 11,27 ile Markel Starks izledi.

İzmir temsilcisinde Peyton Aldridge 7,16 ribaunt ortalaması yakalarken, Jeremy Simons 5,22, Mahir Ağva da 4,59 ortalama ile mücadele etti.

Aliağa Petkimspor'da bu sezon forma giyen oyuncuların performansları şöyle:

OyuncuMaçSayıRibauntAsistBlok
Emre Tanışan311,611,030,290,1
Khyri Thomas22144,183,270,14
David Efianayi3019,832,833,970,2
Markel Starks1511,272,073,870
Kristers Zoriks2710,112,153,370,11
Ata Can Atsüren80,50,130,130
Yunus Sonsırma278,262,853,70
Murat Meriç Kuntker210,50,50
Yiğit Gökay Kaba10000
Mahir Ağva329,034,591,220,31
Yavuz Gültekin324,312,340,250,06
Jeremy Simmons3210,315,221,060,72
Peyton Aldridge318,527,161,390,55
Tayfun Erülkü141,290,571,070
Anıl Osman Cevahir110,270,450,270
Murat Kağan Tor90,890,7800

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören: Bu seneyi alnımız açık, başımız dik bir şekilde tamamladık - Son Dakika

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