Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nde Play-In\'i Garantiledi

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AVRUPA'da ilk kez katıldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda evinde King Szczecin'i evinde 90-63 gibi farklı skorla yenmeyi başaran Aliağa Petkimspor, Play-In oynamayı garantilerken, kalan son grup maçları öncesinde ikinci sıradaki yerini korudu. Şampiyonlar Ligi'nde elemelerden çıktıktan sonra grup aşamasında da 5 maçta yalnız son şampiyon olup liderliği garantileyen Unicaja Malaga'ya yenilen temsilcimiz, 3 galibiyetle üst tur vizesini aldı. Son grup maçında 17 Aralık'ta Belçika'da Filou Oostende'ye konuk olacak Petkim, 2 galibiyeti bulunan rakibi önünde hata yapmazsa Play-In'e ikinci sırada girip saha avantajını eline geçirecek. Oostende'yle evinde oynadığı ilk maçı 77-74 kazanan Petkim, her türlü galibiyet ve 3 sayılık farkın altındaki mağlubiyette ikinci olacak.

GÖREN GURURLU

Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen antrenör Burak Gören, "Kasım ayındaki çok zorlu bir fikstürü geride bıraktık. İki EuroLeague ve iki EuroCup takımına karşı oynadık, BCL'de ise şampiyonluğun en büyük favorisi olan Unicaja ile karşılaştık. 6-7 maçlık çok zorlu bir seriyi geride bıraktık, bu süreçte mağlubiyetler aldık. Tabii bu mağlubiyetler takımımızı etkiledi. Buna rağmen oyuncularımız bugün çok ciddi bir reaksiyon gösterdiler, oynayan her oyuncudan katkı aldık. Yeniden ivmelenebilmek adına bugün kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Tarihimizde ilk kez BCL'de oynuyoruz, Unicaja maçları dışında gruptaki her maçımızı kazandık. Play-In'e kalabilmek adına önemli bir pozisyondayız. Bu da bize son 16'ya kalma şansını getirebilir. Bundan dolayı çok mutluyuz, gösterdikleri büyük efor için oyuncularımıza ve tüm ekibime teşekkür ediyorum" dedi.