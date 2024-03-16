Aliağa Petkimspor, Beşiktaş\'ı konuk edecek

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'n 23. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.
Aliağa Petkimspor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'n 23. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi Aliağa Petkimspor, 12 galibiyet, 10 mağlubiyetle puan tablosunda 5. sırada yer alırken, konuk ekip Beşiktaş ise 17 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, rakibini yenerek ilk 4 iddiasını devam ettirmeyi amaçlarken, Beşiktaş ise bu karşılaşmayı hatasız geçerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı siyah-beyazlılar, 66-62 kazandı.
Öte yandan bu zorlu müsabakayı Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Musa Kazım Çetin hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR
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Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımını sahasında konuk edecek. İlk maçta yenilen Yalıkavak, turu geçmek için galibiyet arayacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor ile Mersin'de karşılaşacak. Hatayspor, üst sıralara çıkmak isteyen bir performans sergilemek için seyircisi önünde galibiyet arayacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Samsunspor, maç için hazırlıklarını tamamlayarak Mersin'e hareket etti. İki takım arasında oynanan mücadelelerde Samsunspor 2 galibiyet alırken, Hatayspor 1 galibiyet elde etti. Maçı Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok ve Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetecek.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Altay, yarın Sakaryaspor ile karşılaşacak. Altay, 15 puanla 17. sırada yer alırken, ev sahibi Sakaryaspor ise 44 puanla 4. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını ise Sakaryaspor 2-1 kazandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor deplasmanında 3 eksikle mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, Becao'nun dönüşü bekleniyor. 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Yakın zamanda Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıklayan Sadettin Saran'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağıyor. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Saran'ın yıllar önce sarı-lacivertli camia hakkındaki açıklamalarını ve Fenerbahçe'yi dava etmesini gerekçe göstererek Saran'ın başkan olmasını istemiyor.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın geçmiş performansları ve istatistikler de maçı heyecanlı kılıyor.
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