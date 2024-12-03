Aliağa Petkimspor'dan Farklı Galibiyet - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor'dan Farklı Galibiyet

Aliağa Petkimspor\'dan Farklı Galibiyet

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde King Szczecin'i 90-63 mağlup etti.

03.12.2024 21:46
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Salon: ENKA

Hakemler: Gvidas Gedvilas (Litvanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Carsten Straube (Almanya)

Aliağa Petkimspor: Russell 14, Dotson 7, Van Beck 16, Aldridge 14, Echenique 8, Murat Kuntker 4, Williams 5, Tyree 13, Troy Selim Şav 2, Yavuz Gültekin 7, Karahan Efeoğlu, Kılıçarslan Şenkahya

King Szczecin: Woodard 7, Whitehead 13, Meier 5, Brown 2, Zolnierewicz 11, Myers 3, Nicholson 10, Kierlewicz, Wojcik 6, Dziewa 6, Kostrzewski

1. periyot: 23-18

Devre: 40-35

3. periyot: 60-47

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Aliağa Petkimspor, Polonya temsilcisi King Szczecin'i 90-63 yendi.

İlk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilen periyodu Aliağa Petkimspor, 23-18 önde bitirdi.

İkinci periyotta aradaki farkı açan Aliağa Petkimspor, 16. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 36-22. Kalan bölümde konuk ekip Whitehead ve Woodard ile etkili olsa da Aliağa Petkimspor soyunma odasına 40-35 üstün gitti.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve farkı 10 sayıya (45-35) yükselten Aliağa Petkimspor, son 5 dakikasına 53-40 üstün girdiği periyodu 60-47 önde tamamladı.

Aliağa Petkimspor, son periyotta farkı 33 sayıya (86-53) kadar çıkardığı müsabakadan 90-63 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Basketbol, Polonya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor'dan Farklı Galibiyet - Son Dakika

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