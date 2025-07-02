Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Hollandalı oyuncu Yannick Franke'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Yannick Franke. Geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece formasıyla 17,6 sayı ve 5 ribaunt ortalamasıyla mücadele eden başarılı oyun kurucu Yannick Franke, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı. Aliağa'mıza hoş geldin Franke." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor'dan Yannick Franke Transferi - Son Dakika
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