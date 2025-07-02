Aliağa Petkimspor'dan Yannick Franke Transferi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Hollandalı oyuncu Yannick Franke'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Yannick Franke. Geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece formasıyla 17,6 sayı ve 5 ribaunt ortalamasıyla mücadele eden başarılı oyun kurucu Yannick Franke, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı. Aliağa'mıza hoş geldin Franke." ifadeleri kullanıldı.