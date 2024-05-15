Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko ile play-off çeyrek finalinde karşılaşacak - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko ile play-off çeyrek finalinde karşılaşacak

Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko ile play-off çeyrek finalinde karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Aliağa Petkimspor, yarın Fenerbahçe Beko ile İstanbul'da karşılaşacak. İki galibiyete ulaşacak ekip yarı finale yükselecek.

15.05.2024 09:25
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor, yarın İstanbul'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor müsabakası yarın saat 18.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı final vizesi alacağı eşleşmede ikinci müsabaka 18 Mayıs Cumartesi günü aynı saatte ENKA Spor Salonu'nda oynanacak.

Gerekirse üçüncü ve son karşılaşmada iki ekip 20 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da karşılaşacak.

Bu sezon ilk kez play-off'ta yer alan Aliağa Petkimspor, normal sezonda rakibine iki maçta da mağlup oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko ile play-off çeyrek finalinde karşılaşacak - Son Dakika

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