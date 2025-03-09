Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Aliağa Petkimspor sahasında Fenerbahçe'ye 88-75 mağlup oldu.
Salon: ENKA
Hakemler: Zafer Yılmaz, Tolga Edis, Burak Yılmaz
Aliağa Petkimspor: Russel 11, Tyree 26, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge, Salinas 16, Dotson 9, Williams 6, Troy Selim Şav 3, Yavuz Gültekin 4, Kılıçarslan Şenkahya, Anıl Osman Cevahir
Başantrenör: Burak Gören
Fenerbahçe Beko: Collum 9, Sertaç Şanlı 6, Hayes 6, Tarık Biberoviç 13, Guduric 16, James Metecan Birsen, Baldwin 8, Melli 7, Melih Mahmutoğlu 9, Hall 12, Birch 2, Mert Emre Ekşioğlu
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 15-24 (Fenerbahce lehine)
Devre: 33-49 (Fenerbahce lehine
3. Periyot: 53-60 (Fenerbahçe lehine) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe'ye Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?