Aliağa Petkimspor FIBA'da Unicaja'ya Yenildi - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor FIBA'da Unicaja'ya Yenildi

Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'ya 108-56 mağlup oldu, 4. hafta sonuçları.

06.11.2024 21:16
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FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği İspanyol Unicaja'ya 108-56 mağlup oldu.

Salon: ENKA

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martin Horozov (Bulgaristan), Petar Pesic (Sırbistan)

Aliağa Petkimspor: Russell 4, Tyree 7, Wright 7, Aldridge 2, Echenique, Van Beck 11, Murat Kuntker 5, Troy Selim Şav 5, Yavuz Gültekin 9, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Kılıçarslan Şenkahya 2, Yiğit Gökay Kaba 2

Başantrenör: Burak Gören

Unicaja: Perry 2, Barreiro 14, Dedovic 8, Tillie 12, Sima 3, Perez 4, Osetkowski 9, Balcerowski 4, Ejim 12, Kalinoski 16, Carter 9, Kravish 15

Başantrenör: Ibon Navarro

1. Periyot: 18-27 (Unicaja lehine)

Devre: 22-48 (Unicaja lehine)

3. Periyot: 41-82 (Unicaja lehine) - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor FIBA'da Unicaja'ya Yenildi - Son Dakika

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