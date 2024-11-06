FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği İspanyol Unicaja'ya 108-56 mağlup oldu.
Salon: ENKA
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martin Horozov (Bulgaristan), Petar Pesic (Sırbistan)
Aliağa Petkimspor: Russell 4, Tyree 7, Wright 7, Aldridge 2, Echenique, Van Beck 11, Murat Kuntker 5, Troy Selim Şav 5, Yavuz Gültekin 9, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Kılıçarslan Şenkahya 2, Yiğit Gökay Kaba 2
Başantrenör: Burak Gören
Unicaja: Perry 2, Barreiro 14, Dedovic 8, Tillie 12, Sima 3, Perez 4, Osetkowski 9, Balcerowski 4, Ejim 12, Kalinoski 16, Carter 9, Kravish 15
Başantrenör: Ibon Navarro
1. Periyot: 18-27 (Unicaja lehine)
Devre: 22-48 (Unicaja lehine)
3. Periyot: 41-82 (Unicaja lehine) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor FIBA'da Unicaja'ya Yenildi - Son Dakika
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