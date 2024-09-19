Aliağa Petkimspor Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor Finale Yükseldi

Aliağa Petkimspor Finale Yükseldi

Aliağa Petkimspor, Cholet Basket'i 76-70 yenerek Basketbol Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdırdı.

19.09.2024 23:47
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Salon: Antalya Gloria Sports Arena

Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

Cholet Basket: Melvin 10, Ayayi 5, Ndow 14, Vautier 17, Campbell 1, Smith 9, de Sousa 3, McNeace 8, Diawara, Roberson 3

Aliağa Petkimspor: Wright 2, Russell 10, Williams 22, Tyree 22, Aldridge 1, Van Beck 6, Mustafa Kurtuldum, Echenique 10, Troy Selim Şav, Yavuz Gültekin 3

1. Periyot: 21-24

Devre: 36-35

3. Periyot: 56-55

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında Fransa temsilcisi Cholet Basket'i 76-70 yenerek finale yükseldi.

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında yer alan İzmir ekibi, Cholet Basket ile yarı final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Aliağa Petkimspor, çekişmeli müsabakada rakibini 6 sayı farkla mağlup ederek, adını finale yazdırdı.

Aliağa Petkimspor, Yunanistan temsilcisi PAOK mateco ile 21 Eylül Cumartesi günü finalde karşı karşıya gelecek.

Günün diğer üç yarı final maçı da çekişmeli geçti ve birer sayı farkla tamamlandı. Portekiz temsilcisi Benfica, Bulgar ekibi Rilski Sportist'i 89-88, İsviçre takımı Fribourg Olympic, İsveç temsilcisi Norrkoping Dolphins'i 80-79, PAOK mateco da Romanya ekibi CSM CSU Oradea'yı 81-80 mağlup ederek finale çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Finale Yükseldi - Son Dakika

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