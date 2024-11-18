Aliağa Petkimspor İkinci Mağlubiyetini Aldı - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor İkinci Mağlubiyetini Aldı

Aliağa Petkimspor, Tofaş'a 107-99 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.

18.11.2024 10:31
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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Tofaş'a 107-99 mağlup olarak ligdeki üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 7. hafta karşılaşmasında Tofaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Baştan sona dengeli giden müsabakayı ev sahibi ekip olan Tofaş, 107-99 kazanmayı başardı. Böylece İzmir ekibi, ligdeki üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu.

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, "Zorlu bir deplasman maçını kaybettiğimiz için üzgünüz. Lige verilen arada iyi çalışacağız ve eksik oyuncularımızın sağlıklı bir şekilde aramıza katılmasını umuyorum. Tüm takıma göstermiş oldukları çaba ve mücadele için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Petkimspor yeni bir sayfa açacak

Son galibiyetini 3 Kasım Pazar Fenerbahçe'ye karşı alan ve daha sonra oynadığı 2 lig, 1 Avrupa maçında üst üste yenilgiler alan Aliağa Petkimspor, yeni bir sayfa açmak için çalışmalara başladı. Burak Gören ve öğrencilerinin yaklaşık 2 hafta sonra oynayacağı ligdeki Bahçeşehir ve Avrupa'daki Wilki Morskie Szczecin müsabakalarına yoğun bir antrenman programıyla hazırlanması bekleniyor. İzmir ekibi, bu karşılaşmaları hatasız geçerek çıkışa geçmek istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor İkinci Mağlubiyetini Aldı - Son Dakika

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