Aliağa Petkimspor Kadrosunu Güçlendirdi

Spor

Yaz transfer dönemiyle birlikte kadro yapılandırma çalışmalarını sürdüren Aliağa Petkimspor, bu süreçte 4 oyuncusuyla yollarını ayırırken, 9 oyuncuyla da kadrosunu güçlendirdi.

Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 7. sırada bitiren ve play-off çeyrek finali oynama başarısı gösteren Aliağa Petkimspor, yeni sezon için üst sıraları zorlama hedefiyle kadro planlaması çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, ilk olarak David Efianayi, Jeremy Simmons, Mahir Ağva ve Emre Tanışan ile yollarını ayırdı. Bu süreçte takıma güç katacak oyunculara yönelen Aliağa Petkimspor; EWE Baskets Oldenburg'tan DeWayne Russell, Sassari'den Breein Tyree, Niners Chemnitz'den Wesley Van Beck, Promitheas Petras'tan Jaime Echenique, Türk Telekom'dan Troy Selim Şav, Mersin Büyükşehir'den Meriç Kuntker, Saskatchewan Rattlers'ten Bryson Williams, TOFAŞ'tan Mustfa Kurtuldum ve Darüşşafaka'dan Kılıçarslan Şenkahya'yı kadrosuna kattı. - İZMİR