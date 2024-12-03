Aliağa Petkimspor, King Szczecin\'i Mağlup Etti

Avrupa FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Aliağa Petkimspor 5. hafta maçında evinde karşılaştığı Polonya temsilcisi King Szczecin'i 90-63 mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi Enka Arena
Hakemler: Gvidas Gedvilas (Litvanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Carsten Straube (Almanya)
Aliağa Petkimspor: Russell 14, Dotson 7, Van Beck 16, Aldridge 14, Echenique 8, Murat Kuntker 4, Williams 5, Tyree 13, Troy Selim Şav 2, Yavuz Gültekin 7, Karahan Efeoğlu, Kılıçarslan Şenkahya
Başantrenör: Burak Gören
King Szczecin: Woodard 7, Whitehead 13, Meier 5, Brown 2, Zolnierewicz 11, Myers 3, Nicholson 10, Kierlewicz, Wojcik 6, Dziewa 6, Kostrzewski
Başantrenör: Arkadiusz Miloszewski
1. Periyot: 23-18 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 40-35 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 60-47 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR
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