Aliağa Petkimspor Kötü Gidişatını Durdurmak İstiyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da işler yolunda gitmiyor. Aliağa, hafta sonu oynanan müsabakada Türk Telekom'a deplasmanda 85-75 mağlup oldu. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan İzmir ekibi, son 6 maçında ise sadece 1 kez kazanabildi. Bu süreçte Darüşşafaka, Mersin Spor, Manisa Basket, Fenerbahçe ve Türk Telekom'a kaybeden Burak Gören'in öğrencileri, tek galibiyetini ise A. Efes karşısında aldı. 21 haftalık süreçte 8 galibiyet 13 mağlubiyete imza atan Aliağa Petkimspor, düşme hattının iki basamak üzerindeki 11. sırada bulunuyor. İzmir ekibi, ligde kötü gidişatı durdurmak ve düşme tehlikesi yaşamamak için yeni bir sayfa açmak istiyor.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Çarşamba günü iç sahada La Laguna Tenerife'yi konuk edecek. İzmir ekibi kaybetmesi halinde çeyrek finale çıkma şansını yitirecek. - İZMİR