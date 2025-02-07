Aliağa Petkimspor Manisa Basket Hazırlıklarını Sürdürüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Manisa Basket ile karşılaşacak Aliağa Petkimspor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Başantrenör Burak Gören yönetiminde ENKA Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren Aliağa Petkimspor'da oyuncular ısınma hareketlerinin ardından salonda ağırlık çalıştı.
Oyuncular daha sonra taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Aliağa Petkimspor, 10 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Manisa Basket'i ağırlayacak.
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