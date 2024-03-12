Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir'i mağlup ederek dış sahada galip geldi - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir'i mağlup ederek dış sahada galip geldi

Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir\'i mağlup ederek dış sahada galip geldi

Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda karşılaştığı Manisa Büyükşehir'i 106-90 mağlup ederek 2 aylık aranın ardından dış sahada galip geldi. Aliağa Petkimspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşadı.

12.03.2024 12:23  Güncelleme: 12:25
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Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda karşılaştığı Manisa Büyükşehir'i 106-90 mağlup ederek 2 aylık aranın ardından dış sahada galip geldi.

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon iç sahada 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Aliağa Petkimspor, bu performansı dış sahada göstermekte zorlanıyor. Son oynadığı Manisa Büyükşehir maçı öncesinde son 3 deplasmanı da kaybeden İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta sonu oynadığı maçta Manisa temsilcisini 106-90 mağlup ederek 2 ay sonra dış sahada maç kazanmayı başardı. Bu müsabaka ile birlikte Aliağa Petkimspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşadı.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş'ı, bir sonraki hafta da Fenerbahçe'yi konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir'i mağlup ederek dış sahada galip geldi - Son Dakika

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