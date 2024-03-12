Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir\'i mağlup ederek dış sahada galip geldi

Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda karşılaştığı Manisa Büyükşehir'i 106-90 mağlup ederek 2 aylık aranın ardından dış sahada galip geldi.
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon iç sahada 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Aliağa Petkimspor, bu performansı dış sahada göstermekte zorlanıyor. Son oynadığı Manisa Büyükşehir maçı öncesinde son 3 deplasmanı da kaybeden İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta sonu oynadığı maçta Manisa temsilcisini 106-90 mağlup ederek 2 ay sonra dış sahada maç kazanmayı başardı. Bu müsabaka ile birlikte Aliağa Petkimspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşadı.
Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş'ı, bir sonraki hafta da Fenerbahçe'yi konuk edecek. - İZMİR
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Erciyesevler Mahallesi'ndeki Mehmet Alçı İlkokulu'nda düzenlenen Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara daha iyi eğitim ve sportif faaliyetler için sosyal merkezler yapıldığını belirterek, şehir ve ülkenin daha iyi bir geleceğe ulaşacağını vurguladı. Milletvekili Çopuroğlu ve Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara başarı dileyip oyunu başlattı ve hediye verdi.
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Üniversitesi stadında oynanan Sinopspor ile Sinop 1957 Spor maçında ambulans eksikliği nedeniyle rahatsızlanan futbolcu için tepki gösterdi. Karadeniz, spor kulüplerinin ambulans için para yatırması gerektiğini belirterek, devletin bu konuda sorumluluğunu sorguladı. Ambulans eksikliğinin ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Karadeniz, kulüplere ambulans olmadığı durumlarda maça çıkmama çağrısında bulundu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararıyla alınan bu karar, Kahramanmaraş merkezli depremzedelerin desteklenmesi amacıyla yapılmıştır.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş maçını 14 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin, iki kulübün ortak kararıyla 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlara bağışlanacağını açıkladı. - İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Double Pass firması iş birliğiyle yürütülen Futbol Akademileri Projesi'nin ikinci etap kulüp ziyaretleri sona erdi. Proje kapsamında Adana Demirspor, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor ve Yılport Samsunspor kulüplerine yapılan ziyaretlerde eğitimler ve toplantılar düzenlendi. Ziyaretlerde kulüp ve akademi yönetimi, antrenörün rolü, oyun evreleri ve ilkeleri gibi konular ele alındı. Ziyaretlerin devamı ise 3-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında evinde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak. Mücadelede VAR koltuğunda İspanyol Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Hırvat Fran Jovic olacak.
Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), doğaseverleri Çatalköprü-Yukarıbozkır parkurunda buluşturdu. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş etkinliği, doğanın güzellikleri eşliğinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı.
Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Antalya'da düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya elde ederek Manisa'nın kazandığı üç madalyanın ikisine imza attı.
Trendyol 1.Lig'in 27. haftasında Boluspor, deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından Karaçayır'da bulunan tesislerinde yaptığı çalışmayla başladı. Ligde 42 puanla 7. sırada bulunan Boluspor, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı için İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, maçın oynanacağı stadyum ve çevresindeki düzenlemelerin son durumu ele alındı ve taraftarların rahat bir ortamda maç izleyebilmeleri için çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı.
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