Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, deplasmanda İspanya takımı Manresa'ya 96-87 yenildi. İzmir ekibi, gruptaki ikinci maçında Reggio Emilia'yı konuk edecek.
Salon: Pavello Nou Congost
Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Geert Jacobs (Belçika)
BAXI Manresa: Sagnia 6, Alston 17, Hunt 13, Obasohan 10, Cate 14, Steinbergs 10, Hustak 2, Supery 2, Perez 8, Vescovi 5, Reyes 5, Massa 4
Başantrenör: Diego Ocampo
Aliağa Petkimspor: Dotson 20, Russell 14, Echenique 9, Van Beck 9, Williams 8, Tyree 20, Aldridge 3, Yavuz Gültekin 4, Troy Selim Şav, Karahan Efeoğlu
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 28-32 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 51-52 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 77-68 (Manresa lehine) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor Manresa'ya Yenildi - Son Dakika
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