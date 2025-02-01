Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Aliağa Petkimspor sahasında Mersin Spor'a 85-77 mağlup oldu.
Salon: Enka
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Nazlı Çisil Güngör
Aliağa Petkimspor: Van Beck 22, Roberts 7, Williams 4, Yavuz Gültekin 8, Aldridge 9, Dotson 5, Tyree 15, Troy Selim Şav 7, Karahan Tuan Efeoğlu 2
Başantrenör: Burak Gören
Mersin Spor: Cobbs 15, Pineiro 9, Cruz 20, Kairys 11, Canberk Kuş 7, Olaseni 13, Efianayi 10, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak
Başantrenör: Can Sevim
1. Periyot: 22-24 (Mersin Spor lehine)
Devre: 32-41 (Mersin Spor lehine)
3. Periyot: 54-63 (Mersin Spor lehine) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, Mersin'e Yenildi - Son Dakika
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