SALON: ENKA

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Gönültaş

ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 24, Yunus Sonsırma 18, Thomas 5, Aldridge 10, Simmons 21, Emre Tanışan, Starks 12, Mahir Ağva 6, Yavuz Gültekin 3, Tayfun Erülkü

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Reed 22, Erdi Gülaslan, Perez 23, Bruinsma 8, Thomas 8, Ray 18, Leon Apaydın 4, Emircan Koşut 10, Yesukan Onar 2

1'İNCİ PERİYOT: 24-25

İLK YARI: 47-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-68

5 FAUL: 36.42 Emircan Koşut, 39.43 Ray (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 37.33 Thomas (Aliağa Petkimspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 99-95 yendi.

İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada ev sahibi ekip Yunus ve Efianayi ile 15-10 üstünlük kurdu. Bruinsma ile etkili olan ve son 2 dakikaya 22-18 önde giren Onvo Büyükçekmece Basketbol periyodu 25-24 önde bitirdi.

İkinci periyotta ilk 5 dakikayı 33-32 üstün geçen Aliağa Petkimspor, son dakikaya 45-44 önde girdi. Konuk ekip, son saniyede Ray'in 3 sayılık basketiyle soyunma odasına 49-47 üstün gitti.

Üçüncü periyoda Simmons'ın basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 25'inci dakikayı 60-57 önde kapattı. Aliağa Petkimspor, Starks'ın 3 sayılık basketiyle 6 sayılık farka (72-66) ulaştığı periyodu 72-68 üstün tamamladı.

Son periyodun başında üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, son 5 dakikaya 83-78 önde girdi. Aliağa Petkimspor, müsabakadan 99-95 galip ayrıldı.

Onvo Büyükçekmece Basketbol sınmaya üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıkarken, müsabakadan önce İstiklal Marşı okundu.