Aliağa Petkimspor Play-In'e Kalmayı Garantiledi - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor Play-In'e Kalmayı Garantiledi

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda play-in vizesi alarak son 16 turuna kalma yolunda mutlu.

04.12.2024 13:49
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Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda son maçlar öncesinde play-in'e kalmayı garantileyen Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, Avrupa kupalarındaki ilk sezonlarında son 16 turuna kalma yolunda play-in oynayacakları için mutlu olduklarını bildirdi.

Lider takımın doğrudan son 16 turu grup aşamasına kalacağı, lideri takip eden iki takımın son 16 turu için play-in oynayacağı B Grubu'nda dün Polonya ekibi King Szczecin'i 90-63 yenen Aliağa Petkimspor, play-in vizesi aldı. Son şampiyon Unciaja'nın doğrudan son 16 turuna yükseldiği grupta Belçika'dan Filou Oostende de son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Play-in'de B Grubu'nun ikincisi A Grubu'nun üçüncüsü ile, B Grubu'nun üçüncüsü ise A Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek. Gruplarında 2. sırayı alacak ekiplerin saha avantajını elde edeceği eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

Grupta 17 Aralık Salı günü Belçika'da oynanacak Filou Oostende-Aliağa Petkimspor maçına göre sıralama netleşecek.

Başantrenör Burak Gören'in görüşler

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, yaptığı açıklamada, zorlu bir fikstürlerinin olduğu kasım ayı içinde Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja maçları dışında Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde de üst üste 3 müsabakayı kaybettiklerini hatırlattı.

Basketbol Süper Ligi'ndeki maçlarda kazanma şanslarının da olduğunu ancak bunu başaramadıklarını aktaran Gören, şöyle konuştu:

"Takımın üzerinde üst üste kaybetmenin yarattığı bir etki vardı. King Szczecin karşısında takım olarak çok ciddi katkı vererek ve çok iyi bir işbirliğiyle reaksiyon gösterdik. Bu tip galibiyetlere tekrar ivmelenme adına çok ihtiyacımız var. Kulüp tarihi açısından önemli bir sonuç aldık. Elemelerden başladığımız Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Unicaja maçları hariç tüm karşılaşmaları kazanarak son 16 turuna kalmak için play-in oynama hakkı kazandık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Oyuncularıma, bütün ekibe gösterdikleri efor için çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Basketbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Play-In'e Kalmayı Garantiledi - Son Dakika

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