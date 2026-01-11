Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 76 TOFAŞ: 82 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 76 TOFAŞ: 82

Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 76 TOFAŞ: 82
11.01.2026 23:06  Güncelleme: 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Tofaş'a 76-82 yenilerek 10. mağlubiyetini yaşadı. Tofaş ise bu galibiyetle birlikte ligdeki 8. galibiyetini elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Tofaş'a 76-82 mağlup oldu. TOFAŞ, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini aldı. Aliağa Petkimspor ise 10. yenilgisini yaşadı.

Salon: Aliağa Belediyesi Enka

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Edis

Aliağa Petkimspor: Franke 15, Blumbergs 13, Sajus 7, Yunus Emre Sonsırma 9, Whittaker 14, Floyd 8, Troy Şav 2, Mustafa Kurtuldum 6, Utomi, Boran Güler 2

Başantrenör: Özhan Çıvgın

TOFAŞ: Perez 9, Yiğitcan Saybir 20, Tolga Geçim 8, Blazevic 18, Besson 5, John Floyd 11, Özgür Cengiz, Whaley 2, Lewis, Furkan Korkmaz 9

Başantrenör: Emil Rajkovikj

1. Periyot: 23-17

Devre: 39-40

3. Periyot: 53-65 - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sigorta, Türkiye, Tofaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 76 TOFAŞ: 82 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cami avlusunda kan donduran cinayet Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti
Genç kızı cenaze evinde isyan ettiren anlar: Ben utandım Genç kızı cenaze evinde isyan ettiren anlar: Ben utandım

22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 23:55:46. #7.11#
SON DAKİKA: Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 76 TOFAŞ: 82 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.