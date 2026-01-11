Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 76 TOFAŞ: 82

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Tofaş'a 76-82 mağlup oldu. TOFAŞ, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini aldı. Aliağa Petkimspor ise 10. yenilgisini yaşadı.
Salon: Aliağa Belediyesi Enka
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Edis
Aliağa Petkimspor: Franke 15, Blumbergs 13, Sajus 7, Yunus Emre Sonsırma 9, Whittaker 14, Floyd 8, Troy Şav 2, Mustafa Kurtuldum 6, Utomi, Boran Güler 2
Başantrenör: Özhan Çıvgın
TOFAŞ: Perez 9, Yiğitcan Saybir 20, Tolga Geçim 8, Blazevic 18, Besson 5, John Floyd 11, Özgür Cengiz, Whaley 2, Lewis, Furkan Korkmaz 9
Başantrenör: Emil Rajkovikj
1. Periyot: 23-17
Devre: 39-40
3. Periyot: 53-65 - İZMİR
