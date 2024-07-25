Aliağa Petkimspor'un altyapı oyuncusu Yiğit Gökay Kaba, U18 Milli Takımı'na davet edildi

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Aliağa Petkimspor'un altyapı patentli oyuncusu Yiğit Gökay Kaba, 2024 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası için U18 Genç Erkek Milli Takımı'na davet edildi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Aliağa Petkimspor, dış transferde Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav, DeWayne Russell, Wesley Van Beck, Breein Tyree ve Jaime Echenique'yi kadrosuna katmıştı. İzmir ekibi bir yandan takviye çalışmalarına devam ederken bir yandan da milli gurur yaşıyor. Aliağa Petkimspor, A takımda yer alan 2006 doğumlu oyun kurucu Yiğit Gökay Kaba'nın U18 Milli Takımı'na davet edildiğini resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve A takım kadromuzda yer alan oyuncumuz Yiğit Gökay Kaba, 2024 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan U18 Genç Erkek Milli Takımı'nda. Kendisiyle gurur duyuyor ve başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR