İZMİR,
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi elemeleri için sezonu erken açacak Aliağa Petkimspor'un özel maç programı netleşti. Aliağa temsilcisi özel maçlarda 29 Ağustos'ta Beşiktaş, 31 Ağustos'ta Darüşşafaka'yla oynayacak. Ev sahibi olduğu Ege Cup'ta 5-7 Eylül tarihlerinde Manisa Basket, Bahçeşehir Koleji ve Merkezefendi Belediyesi Basket'le rakip olacak Petkimspor, 11 Eylül'de Bursaspor'la karşılaşacak. Sezonun ilk resmi maçlarına 16-22 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde çıkarak adını grup aşamasına yazdırmaya çalışacak Petkimspor, son özel maçında ise 27 Eylül'de Merkezefendi'yle oynayacak.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor'un özel maç programı belli oldu - Son Dakika
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