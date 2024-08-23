Aliağa Petkimspor'un özel maç programı belli oldu

Spor

İZMİR,

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi elemeleri için sezonu erken açacak Aliağa Petkimspor'un özel maç programı netleşti. Aliağa temsilcisi özel maçlarda 29 Ağustos'ta Beşiktaş, 31 Ağustos'ta Darüşşafaka'yla oynayacak. Ev sahibi olduğu Ege Cup'ta 5-7 Eylül tarihlerinde Manisa Basket, Bahçeşehir Koleji ve Merkezefendi Belediyesi Basket'le rakip olacak Petkimspor, 11 Eylül'de Bursaspor'la karşılaşacak. Sezonun ilk resmi maçlarına 16-22 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde çıkarak adını grup aşamasına yazdırmaya çalışacak Petkimspor, son özel maçında ise 27 Eylül'de Merkezefendi'yle oynayacak.