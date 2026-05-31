Aliağa Petkimspor Yiğit Onan\'ı Transfer Etti

BASKETBOL Süper Ligi'nde İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor yeni sezon öncesi ilk transfer hamlesi olarak Glint Manisa Basket'ten Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe altyapısında yetişen 24 yaşında, 2.08 boyundaki uzun kariyerinde Dynamic Belgrade, Beşiktaş, Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka ve Yalovaspor Basketbol'dan sonra Manisa Basket'te oynadı. Yiğit Onan sezonu 30 maçta 11.0 sayı, 4.0 ribaund, 2.0 asist ortalamasıyla tamamladı.
