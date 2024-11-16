Aliağa ve 52 Orduspor Beraberliği

TFF 3. Lig'in 11. haftasında Aliağa Futbol, sahasında karşılaştığı 52 Orduspor FK ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Sait Tuzcu, Melih Tanı, Berat Binbir
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Emirhan Karagülle (Muhammed Şahingöz dk. 58), Hakan Demir (Berke Bıyık dk. 82), Berk Ali Nizam (Hasan Çelik dk. 75), Oğuzhan Yıldırım, Doğukan Nelik, Ahmet Uzun (Berkay Görmez dk. 58), Malik Karaahmet
52 Orduspor FK: Ersin Aydın, Kadir Arı (Harun Özcan dk. 90+5), Faruk Öcal, Emre Gemici (Yusuf Atasoy dk. 90+5), Enes Yetim, Hüseyin Furkan Uslu, Ali Kemal Başaran (Uğur Ayhan dk. 78), Nazmi Candoğan, Ufuk Özcan, Nevzat Bilen, Mustafa Yılmaz (Hüseyin Karabey dk. 78)
Sarı kartlar: Oktay Kancı, Doğukan Nelik, Yusuf Erdem Gümüş (Aliağaspor FK), Ufuk Özcan, Nazmi Candoğan, Uğur Ayhan - İZMİR
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