Aliağalı karateciler şampiyonadan 4 madalya ile döndü - Son Dakika
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Aliağalı karateciler şampiyonadan 4 madalya ile döndü

07.10.2022 15:52
Aliağalı karateciler şampiyonadan 4 madalya ile döndü

İzmir'in kurtuluşu dolayısıyla, 1-2 Ekim tarihlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonasına katılan Aliağalı karateciler, elde ettikleri ikincilik ve üçüncülüklerle madalya heyecanı yaşadı.

İzmir'in kurtuluşu dolayısıyla, 1-2 Ekim tarihlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonasına katılan Aliağalı karateciler, elde ettikleri ikincilik ve üçüncülüklerle madalya heyecanı yaşadı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen İller Arası Karate Şampiyonasına, 11 ilden 39 kulüp katılım gösterdi. 670 sporcunun kıyasıya mücadele verdiği şampiyonada Aliağa'yı 15 sporcu temsil etti. Aliağa Belediyesi Spor Okulları Karate kurslarında eğitim gören ve Aliağa Demir Spor Kulübü adına turnuvaya katılan Aliağalı Zeynep Ela Bülbül 40 kg kız kumitede ikinci olarak gümüş madalya alırken, Bilal Muhammed Özdal 45 kg erkek, Nimetullah Kutluk 35 kg erkek, Adem Batın Algül (2011) +47 kg erkek kumitede üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Aliağa'yı her platformda temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Aliağa Belediyesi Karate Eğitmeni Nezahat Aksu, "Şampiyonada 15 öğrencimiz ile mücadele verdik. Madalya kazanan, kazanamayan tüm öğrencilerimi verdikleri mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Önümüzdeki turnuvalara daha iyi hazırlanıp Aliağamıza altın madalyalar ile döneceğiz" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Çelebi, Aliağa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağalı karateciler şampiyonadan 4 madalya ile döndü - Son Dakika

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