Milli takım kampından Aliağa\'ya görev ve gurur

Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü ve Türkiye Taekwondo Federasyonu Milli Takım Antrenörü Ziya Cönge, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) sporcularına yönelik düzenlenen Milli Takım kampında görev alacak. AGM Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Metehan Temel ise kampa davet edilen isimler arasında yer aldı.

23-26 Haziran tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştirilecek Milli Takım hazırlık kampında sporcular arasında seçme müsabakaları düzenlenecek. Müsabakalar sonucunda kendi sıkletlerinde başarılı olan sporcular, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından belirlenen uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edecek.

Kamp sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Taekwondo Federasyonu Milli Takım Antrenörü Ziya Cönge, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek Sporcu Eğitim Merkezi sporcularıyla yoğun ve verimli bir çalışma dönemi geçireceklerini belirtti.

Kamp sonunda yapılacak seçme müsabakalarıyla her sıklette en başarılı iki sporcunun belirlenerek Milli Takım kadrosunun oluşturulacağını ifade eden Cönge, seçilen sporcuların Eylül ayında Sırbistan'da düzenlenecek Multi European Games 2026'da Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

Aliağalı sporcuya davet

Geçtiğimiz yıl elde ettiği başarılı dereceler sayesinde Sporcu Eğitim Merkezi kadrosuna dahil olan AGM Spor Kulübü sporcusu Metehan Temel'in de gençler kategorisinde kampa davet edildiğini belirten Cönge, "Metehan'ın milli takıma seçilerek kulübümüzü, Aliağa'yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." dedi.

Aliağa'da spora yapılan yatırım başarıya dönüşüyor

Aliağa Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteğin kulübün başarılarında önemli pay sahibi olduğunu vurgulayan Cönge, desteklerinden dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti.

Milli Takım kampında görev alacak olan Ziya Cönge ile kampa davet edilen Metehan Temel'in başarısı, Aliağa'da spora yapılan yatırımların ve altyapı çalışmalarının meyvelerini vermeye devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. - İZMİR