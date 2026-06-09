Milli takım kampından Aliağa'ya görev ve gurur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli takım kampından Aliağa'ya görev ve gurur

Milli takım kampından Aliağa\'ya görev ve gurur
09.06.2026 09:51  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nden antrenör Ziya Cönge, Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun Çanakkale'de düzenleyeceği Milli Takım kampında görev alırken, sporcu Metehan Temel de kampa davet edildi. Kamp sonunda seçilecek sporcular, Sırbistan'daki Multi European Games 2026'da Türkiye'yi temsil edecek.

Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü ve Türkiye Taekwondo Federasyonu Milli Takım Antrenörü Ziya Cönge, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) sporcularına yönelik düzenlenen Milli Takım kampında görev alacak. AGM Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Metehan Temel ise kampa davet edilen isimler arasında yer aldı.

23-26 Haziran tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştirilecek Milli Takım hazırlık kampında sporcular arasında seçme müsabakaları düzenlenecek. Müsabakalar sonucunda kendi sıkletlerinde başarılı olan sporcular, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından belirlenen uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edecek.

Kamp sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Taekwondo Federasyonu Milli Takım Antrenörü Ziya Cönge, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek Sporcu Eğitim Merkezi sporcularıyla yoğun ve verimli bir çalışma dönemi geçireceklerini belirtti.

Kamp sonunda yapılacak seçme müsabakalarıyla her sıklette en başarılı iki sporcunun belirlenerek Milli Takım kadrosunun oluşturulacağını ifade eden Cönge, seçilen sporcuların Eylül ayında Sırbistan'da düzenlenecek Multi European Games 2026'da Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

Aliağalı sporcuya davet

Geçtiğimiz yıl elde ettiği başarılı dereceler sayesinde Sporcu Eğitim Merkezi kadrosuna dahil olan AGM Spor Kulübü sporcusu Metehan Temel'in de gençler kategorisinde kampa davet edildiğini belirten Cönge, "Metehan'ın milli takıma seçilerek kulübümüzü, Aliağa'yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." dedi.

Aliağa'da spora yapılan yatırım başarıya dönüşüyor

Aliağa Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteğin kulübün başarılarında önemli pay sahibi olduğunu vurgulayan Cönge, desteklerinden dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti.

Milli Takım kampında görev alacak olan Ziya Cönge ile kampa davet edilen Metehan Temel'in başarısı, Aliağa'da spora yapılan yatırımların ve altyapı çalışmalarının meyvelerini vermeye devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Milli Takım, Sırbistan, Çanakkale, Türkiye, Gençlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli takım kampından Aliağa'ya görev ve gurur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Azad Keşmir’de polisle eylemciler çatıştı 4’ü polis 11 kişi hayatını kaybetti Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız

10:08
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı Ortalık karıştı
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı
09:58
Kılıçdaroğlu mu Özel mi İşte CHP Grup Toplantısı’nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
09:50
Barış Alper’e inanılmaz teklif Kasada para koyacak yer kalmayacak
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak
09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
08:49
CHP’de grup toplantısı restleşmesi TBMM’de güvenlik önlemleri had safhada
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 10:19:35. #7.13#
SON DAKİKA: Milli takım kampından Aliağa'ya görev ve gurur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.