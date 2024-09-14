Alikulov Hastaneye Kaldırıldı

Spor

Çaykur Rizespor'un, Galatasaray ile oynadıkları maçta sakatlanarak oyundan çıkan Özbek futbolcu Husniddin Alikulov, beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, RAMS Park'ta karşılaşırken, yeşil-mavililerde Özbek futbolcu Husniddin Alikulov sakatlandı. Mücadelenin ilk yarısında hava topu mücadelesinde sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonrasında Alikulov yerde kaldı ve sonra oyuna devam edemedi.

25 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna 38. dakikada Amir Hadziahmetovic dahil oldu.

Husniddin Alikulov beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL