Alkışlar Karşıyaka'ya - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karşıyaka, Fethiyespor'u geriden gelip 30 dakika içinde attığı 4 golle 4-1 mağlup ederek rakibinin şampiyonluk hayallerine son verdi. Grupta iddiasız kalmasına rağmen bitime 2 hafta kala çıkışını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Güraçar teknik direktörlüğü devraldıktan sonra çıktığı 13 maçta bileği yalnız 1 kez bükülen Kaf-Kaf, son 9 karşılaşmayı ise 5 galibiyet, 4 beraberlikle geçti. Karşıyaka, takımı 19'uncu hafta sonunda 21 puanla devralan Erman Güraçar yönetiminde 13 maçta hanesine 24 puan yazdırıp 45 puana ulaştı. İzmir temsilcisi sezonu Belediye Derincespor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor (D) maçlarıyla tamamlayacak.