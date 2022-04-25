Alkışlar Karşıyaka'ya - Son Dakika
Üye Girişi

Alkışlar Karşıyaka'ya

25.04.2022 12:37
Alkışlar Karşıyaka'ya

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karşıyaka, Fethiyespor'u geriden gelip 30 dakika içinde attığı 4 golle 4-1 mağlup ederek rakibinin şampiyonluk hayallerine son verdi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karşıyaka, Fethiyespor'u geriden gelip 30 dakika içinde attığı 4 golle 4-1 mağlup ederek rakibinin şampiyonluk hayallerine son verdi. Grupta iddiasız kalmasına rağmen bitime 2 hafta kala çıkışını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Güraçar teknik direktörlüğü devraldıktan sonra çıktığı 13 maçta bileği yalnız 1 kez bükülen Kaf-Kaf, son 9 karşılaşmayı ise 5 galibiyet, 4 beraberlikle geçti. Karşıyaka, takımı 19'uncu hafta sonunda 21 puanla devralan Erman Güraçar yönetiminde 13 maçta hanesine 24 puan yazdırıp 45 puana ulaştı. İzmir temsilcisi sezonu Belediye Derincespor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor (D) maçlarıyla tamamlayacak.


YORUMLAR
500
Fethiyespor'da rota değişti Fethiyespor'da rota değişti Fethiyespor: 4-1 Fethiyespor: 4-1

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Alkışlar Karşıyaka'ya - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:52 Putin'e neler oluyor? Ayin sırasında çekilen görüntüsü Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
11:44 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 12:43:51. #1.12#
SON DAKİKA: Alkışlar Karşıyaka'ya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement