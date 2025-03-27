Alkollü Şoför Akaryakıt İstasyonunu Altüst Etti - Son Dakika
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Alkollü Şoför Akaryakıt İstasyonunu Altüst Etti

Alkollü Şoför Akaryakıt İstasyonunu Altüst Etti

Kuşadası'nda alkollü minibüs şoförü K.L. akaryakıt istasyonuna dalarak kargaşa yarattı, tutuklandı.

27.03.2025 12:25
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akaryakıt istasyonunu savaş alanına çeviren, bir alışveriş merkezinde yayaların ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye sokan ve alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, Yavansu Mahallesi Karaova Sokak üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü K.L. (32), akaryakıt istasyonunda bir otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Otomobil sürücüsünün bölgeden uzaklaşmasının ardından K.L. ve etraftaki kişiler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. K.L. kavgayı bırakıp 09 M 3573 plakalı minibüse binerek benzin istasyonuna dalıp aracını çalışanların üstüne sürdü. Minibüs, önce akaryakıt pompalarına çarptı ardından bir motosikleti altına alarak sürükledi. Minibüs şoförü K.L. ortalığı savaş alanına çevirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri K.L.'yi gözaltına aldı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, akaryakıt istasyonunda ve motosiklette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis tarafından gözaltına alınan ve 179 promil alkollü olduğu tespit edilen minibüs şoförü K.L.'nin akaryakıt istasyonunu savaş alanına çevirmeden önce, Kuşadası'ndaki bir alışveriş merkezinde trafiği ve yayaları tehlikeye düşürdüğü ortaya çıkmıştı.

Minibüs şoförü K.L. polis tarafından gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alkollü Şoför Akaryakıt İstasyonunu Altüst Etti - Son Dakika

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