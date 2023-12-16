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ALKÜ'de Kadın Milli Takım Sporcularına Performans Testi ve Beslenme Eğitimi Verildi - Son Dakika
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ALKÜ'de Kadın Milli Takım Sporcularına Performans Testi ve Beslenme Eğitimi Verildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) kamp yapan Kadın Milli Takım sporcularına performans testi ve ölçümleri yapıldı. Ayrıca, ALKÜ tarafından sporcu beslenmesi eğitimi verildi.

ALKÜ\'de Kadın Milli Takım Sporcularına Performans Testi ve Beslenme Eğitimi Verildi
16.12.2023 - 10:47,
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) Alanya'ya kampa gelen Kadın Milli Takım sporcularının performans test ve ölçümleri yapılırken, diğer bir programda sporculara beslenme eğitimi verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun kış dönemi kamplarına başlamasının ardından kadınlardan oluşan milli takımlar, Alanya'da kamp yapıyor. Spora ve sporcuya tam destek veren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) kamp yapan takımlara destek oluyor. Kamp için Alanya'ya gelen Büyük Kadın Milli Takım sporcularına ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Performans Laboratuvarı'nda 10 milli sporcunun performans test ve ölçümleri yapıldı. ALKÜ Spor Bilimleri Uygulama ve Uygulama Merkezi (ASBAM) programına alınan sporcuların antropometrik ölçümleri, maksimal oksijen kullanım kapasitelerinin tespiti için VO2max testleri yapılarak onlara fonksiyonel eşik güç testi (FTP) uygulandı. Bunun yanında 30 sporcunun katıldığı Genç Kadın Bisiklet Milli Takım kampında da ölçüm ve test uygulamalarına devam edildi.

Milli bisikletçilere beslenme desteği

Kamp yapan milli sporculara ALKÜ tarafından destek devam etti. Alanya'da Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nde kamp yapan Genç Kadınlar Bisiklet Milli Takımı'na, federasyon tarafından davet edilen ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Emrah Bıyıklı tarafından sporcu beslenmesi eğitimi verildi. Milli takım sporcularına egzersiz öncesinde, egzersiz sırasında ve sonrasında tüketmeleri gereken besinler, alternatif menüler ve yeterli dengeli beslenme hakkında bilgiler verildi. Eğitim sonrasında milli sporcuların günlük besin tüketimleri incelenerek beslenmeye yönelik soruları yanıtlandı.

Dekan Prof.Dr. Güngörmüş: "Gururlanıyoruz"

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, ALKÜ'nün spora ve sporcuya her zaman destek vereceğini belirterek, "58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Alanya'mızda start almıştı. Üniversite olarak burada gerekli desteklerimizi sağladık. Bunun yanında Alanya ve bölgemizdeki spor organizasyonlarına desteklerimiz sürüyor. ALKÜ olarak takımlarımıza destek sağlamak bizleri gururlandırıyor. Bu konuda bizleri her zaman destekleyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a yürekten teşekkür ederiz" dedi.

Genç Kadın Bisiklet Milli Takım kampının 23 sporcu ve 4 teknik ekiple 29 Aralık'a kadar süreceğini belirten Antrenör Barış Ünlü ise, "Sezon öncesi sporcularımızın son durumlarını görmek için ALKÜ'de testlerimizi yaptırıyoruz. Okulumuzun bize sağladığı bu destekten memnun olduk. Spor Bilimleri Fakültemiz bu konuda bizlere büyük destek sağladı. Başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a, Dekanımız Sayın Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş'e ve tüm ALKÜ ailesine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor ALKÜ'de Kadın Milli Takım Sporcularına Performans Testi ve Beslenme Eğitimi Verildi - Son Dakika


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