Alanya\'da ÜNİLİG Yol ve Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde başlayan ÜNİLİG Yol ve Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası başladı. Şampiyonanın ilk yarışı Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonasında Kadın Takım Klasmanında ALKÜ, Erkek Takım Klasmanında Selçuk Üniversitesi birinci oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan ÜNİLİG Yol ve Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, 13-15 Nisan 2026 tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde başladı. 13 Nisan Pazartesi günü kayıt yaptıran sporcular, ilk yarışına Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası ile 14 Nisan Salı sabahı Alanya'nın tarihi ve doğal güzellikleri arasında başladı.

Alanya Öğretmenevi önünde saat 10.00'da başlayan ÜNİLİG Yol ve Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nın startyla birlikte sporcular performanslarını ortaya koydular. Kadın ve erkek olarak kıyasıya süren iki kategoride yapılan yarışta şampiyonlar belli oldu.

Erkekler bireyselde Dokuz Eylül Üniversitesinden Kaan Soylu Özkalbim birinci, Selçuk Üniversitesinden Emre Yuca ikinci, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden Halil İbrahim Doğan üçüncü oldu.

Erkekler Takım Klasmanında ise Selçuk Üniversitesi birinci, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ikinci, Dokuz Eylül Üniversitesi üçüncü oldu.

Kadınlar bireyselde Koç Üniversitesinden Hatice Buse Ertekin birinci, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden Sevim Gerçek ikinci, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesinden Ekin Ereke üçüncü oldu.

Kadın Takım Klasmanında; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi birinci, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ikinci, Dokuz Eylül Üniversitesi üçüncü oldu.

Şampiyonların belli olmasının ardından Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen yaptığı konuşmada, sporcuları tebrik etti. Başkan Türkmen, şampiyonanın Alanya'da düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek organizasyona destekleri için Alanya Kaymakamlığına, Alanya Belediyesine, Türkiye Bisiklet Federasyonuna, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a ve kurumlara teşekkür etti. Konuşmanın ardından protokol üyeleri şampiyonlara kupa ve madalyalarını verdiler. Yol Bisikleti Şampiyonası toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Şampiyonanın diğer etabı Dağ Bisikleti Yarışları yarın saat 10.00'da Alanya Kızılalan mevkisinde yapılacak.

Yarışın açılış programına Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA