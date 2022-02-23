ALKÜ'lü 2 öğrenci milli takıma seçildi - Son Dakika
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ALKÜ'lü 2 öğrenci milli takıma seçildi

23.02.2022 17:01
ALKÜ'lü 2 öğrenci milli takıma seçildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nden iki öğrenci 2022 Yılı Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı'na seçildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nden iki öğrenci 2022 Yılı Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı'na seçildi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından yeni açıklanan listeye göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesinden Merve Kanmaz ile Ali Zaimoğlu, 2022 Yılı Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımına seçildi. Üst üste gelen sportif başarılar ALKÜ'de sevinçle karşılandı. Tokyo Yaz Olimpiyatları Milli Takımına ALKÜ'den daha önce de üç sporcu seçildi.

"Milli takıma seçildiler"

Milli takıma giden sürece değinen ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, "Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Adana, Bursa, Burdur, Hatay illeri olmak üzere toplamda beş etapta düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın beşinci ve final etabı Adana'da düzenlenmişti. Şampiyonaya, 27 ilden toplam 247 pilot arasından belirlenen 50 yarışmacı pilot katıldı. Pilotlar, Adana'nın Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde yarıştı. Yarışlara, Fakültemiz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği birinci sınıf öğrencimiz Merve Kanmaz ve Rekreasyon Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencimiz Ali Zaimoğlu katıldı. Öğrencilerimiz daha önceki etaplarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük kürsüsüne çıkma başarısı göstermişlerdi. Yapılan final etabı sonucunda genel sıralamada da Türkiye birincisi olma başarısı gösteren öğrencilerimiz elde ettikleri başarı sayesinde milli takıma seçildi. Öğrencilerimiz, 2022 yılında düzenlenecek müsabakalarda yurt dışında ülkemizi temsil edecekler. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi. - ANTALYA

ALKÜ'lü 2 öğrenci milli takıma seçildi

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Yamaç Paraşütü, Türkiye, Alanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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