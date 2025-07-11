Geride bıraktığımız sezonun başında Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan ve sezonun bitimiyle Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Fransız yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asla bir yalancıyla tartışma. Kendi yalanlarına inandıkları için kazanamazsın. Gerçek ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı. Maximin ayrıca bu paylaşımına Sarı-lacivert kalp ile birlikte kum saati emojisi de ekledi.
Maximin'in bu paylaşımı sonrası çok sayıda Fenerbahçe taraftarı 28 yaşındaki Fransız oyuncuya tepki gösterdi. Taraftarlar, Maximin'den Fenerbahçe hakkında konuşmamasını dile getirdi.
Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunarak Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kendisine doping yapılmak istendiği iddiasını ortaya atmıştı.
Son Dakika › Spor › Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım - Son Dakika
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