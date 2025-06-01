Sezon başında Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralanan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.
Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Tüm yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım güzel ama zor bir deneyim oldu ama şükürler olsun ki artık her şey yolunda. Bu zorluklara rağmen elimden sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve her gün bana gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için minnettarım. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini diliyorum." sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe'de 31 maçta süre bulan 28 yaşındaki Maximin, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 5 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti - Son Dakika
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