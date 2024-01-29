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Juventus'un hocası Allegri'den Kenan Yıldız için şok sözler - Son Dakika
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Juventus'un hocası Allegri'den Kenan Yıldız için şok sözler

Juventus'un hocası Massimiliano Allegri, Empoli maçının ardından Kenan Yıldız'ın performansıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Allegri, Kenan'ın daha erken oyuna girmesi durumunda maçı kaybedebileceklerini söyledi.

Juventus\'un hocası Allegri\'den Kenan Yıldız için şok sözler
29.01.2024 - 13:06,  Güncelleme: 13:46
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İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus, sahasında Empoli ile 1-1 berabere kaldı. Torino ekibinin hocası Massimiliano Allegri, karşılaşmanın ardından sonradan oyuna aldığı Kenan Yıldız ile ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.

"DAHA ERKEN GİRMİŞ OLSAYDI, BELKİ KAYBEDERDİK"

Allegri maç sonu yaptığı açıklamada, "Kenan oyuna daha erken girmiş olsaydı, belki maçı kaybederdik. Kenan yedek kulübesinde olduğu bölümde oyunda olduğundan daha iyi bir iş çıkardı." dedi.

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SON DAKİKA: Juventus'un hocası Allegri'den Kenan Yıldız için şok sözler - Son Dakika
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