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Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3-0 - Son Dakika

Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3-0

19.12.2021 17:54
Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3-0

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xxx), Eyüpcan Kayışoğlu (xxx)ARKASSPOR: Ulaş (xxx), Nicholas Hoag (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Candido (xxx), Efe (xxx), McDonnell (xxx), Caner (xxx), Burak (xx), Batuhan (xx), Enis Ali (xx), Bertuğ (xx) ALLPOWER...

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xxx), Eyüpcan Kayışoğlu (xxx)ARKASSPOR: Ulaş (xxx), Nicholas Hoag (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Candido (xxx), Efe (xxx), McDonnell (xxx), Caner (xxx), Burak (xx), Batuhan (xx), Enis Ali (xx), Bertuğ (xx) ALLPOWER AKÜ CİZRE BELEDİYESPOR: Ivanov (xx), Emin Gök (xx), Seganov (xx), Uriarte (xx), Özkan (x), Serhat (x), Can (xx), Umut (x), Andaç Kapan (x)SETLER: 27-25, 25-19, 25-19SÜRE: 80 Dakika (32', 25', 23')AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yarının son haftasında Arkasspor, İzmir'de konuk ettiği AllPower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın setleri 27-25, 25-19 ve 25-19 sonuçlandı. Bu skorla Arkas, sezonun ilk devresini 13 maçta 8 galibiyetle tamamladı.

- İzmir
Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3-0
Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3-0
Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3-0
Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3-0
Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3-0

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Cengiz, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3-0 - Son Dakika
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