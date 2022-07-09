Alman takımından ilginç hareket! Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna yanıt verdiler - Son Dakika
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Alman takımından ilginç hareket! Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna yanıt verdiler

09.07.2022 17:55
Alman takımından ilginç hareket! Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna yanıt verdiler

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth için RB Leipzig sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşım yaptı. Alman ekibi, sarı-lacivertli bir taraftarın "Sörloth'u bize verin" mesajına, "Hayır" cevabını verdi. Bu olay kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine otururken, Norveçli golcünün Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmeyeceği iddiaları güçlendi.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin golcü transferinde ilk hedeflerinden olan Alexander Sörloth için RB Leipzig'den sürpriz bir paylaşım geldi.

"SÖRLOTH'U BİZE VERİN"

RB Leipzig yaptığı paylaşıma "Sörloth'u bize verin" yorumu yapan Fenerbahçe taraftarına, "Hayır" yanıtını verdi. Büyük ilgi çeken olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. RB Leipzig'in bu sürpriz çıkışı, Norveçli golcünün Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmeyeceği şeklinde yorumlandı.

RB Leipzig'den bir garip paylaşım! Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna cevap verdiler
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Alexander Sörloth, RB Leipzig, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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