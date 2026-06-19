Salon: Ankara
Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Michail Koutsoulas (Yunanistan)
Belçika: Herbots, Lemmens, Martin, Radovic, Fransen, Van Sas (Rampelberg, Debouck, Demeyer, Nagels, Deleu, Maes, Bertels, Koulberg)
Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Stautz, Nestler, Kohn, Kindermann, Jatzko, Strubbe)
Setler: 20-25, 19-25, 21-25
Süre: 80 dakika
Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçta Almanya, Belçika'yı 3-0 yendi.
2026 VNL'de Almanya, oynadığı 6 maçta 2 galibiyet,4 mağlubiyet alırken Belçika, 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşadı.
Son Dakika › Spor › Almanya, Belçika'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?