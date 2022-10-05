Bayer Leverkusen'de teknik direktör Gerardo Seoane yerine Xabi Alonso getirildi - Son Dakika
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Bayer Leverkusen'de teknik direktör Gerardo Seoane yerine Xabi Alonso getirildi

05.10.2022 21:11
Bayer Leverkusen'de teknik direktör Gerardo Seoane yerine Xabi Alonso getirildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen teknik direktör Gerardo Seoane'nin görevine son verildiğini duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen teknik direktör Gerardo Seoane'nin görevine son verildiğini duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, görevine son verilen İsviçreli teknik direktör Seoane'nin yerine 40 yaşındaki Xabi Alonso'nun getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İspanyol teknik direktör Alonso'nun 30 Haziran 2024'e kadar sürecek bir sözleşme imzaladığı bilgisi paylaşıldı.

Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi Simon Rolfes, Seoane'nin son 1,5 yılda iyi bir iş yaptığını ama başarılı olmaktan uzaklaştırdıklarını belirterek, "Almanya Kupası'ndan erken elendik. Özellikle Bundesliga'da bulunduğumuz yerin beklentilerimizin çok altında olması teknik direktör değişimini gerekli kıldı." ifadelerini kullandı.

Bayer Leverkusen, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Porto'ya deplasmanda 2-0 yenildi. Alman ekibi, Bundesliga'da da 8 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA

Xabi Alonso, Bundesliga, Leverkusen, Bayer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayer Leverkusen'de teknik direktör Gerardo Seoane yerine Xabi Alonso getirildi - Son Dakika

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