2014'den beri Bayern Münih 'te forma giyen ve bu sezon Barcelona'ya transfer olan Polonyalı forvet Robert Lewandowski 'nin 138 oyla ikinci sırada yer aldığı ankette, Einracht Frankfurt 'un kalecisi Kevin Trapp 65 oyla üçüncü oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Leipzigli Christopher Nkunku, Almanya'da yılın futbolcusu seçildi - Son Dakika

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