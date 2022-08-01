Leipzigli Christopher Nkunku, Almanya'da yılın futbolcusu seçildi - Son Dakika
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Leipzigli Christopher Nkunku, Almanya'da yılın futbolcusu seçildi

01.08.2022 11:38
Leipzigli Christopher Nkunku, Almanya'da yılın futbolcusu seçildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'de forma giyen Fransız milli futbolcu Christopher Nkunku, yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'de forma giyen Fransız milli futbolcu Christopher Nkunku, yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Kicker dergisi tarafından organize edilen ve Alman Spor Gazeteciler Derneği (VDS) üyesi 698 gazetecinin katıldığı ankette, Christopher Nkunku 158 oyla yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

2014'den beri Bayern Münih'te forma giyen ve bu sezon Barcelona'ya transfer olan Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin 138 oyla ikinci sırada yer aldığı ankette, Einracht Frankfurt'un kalecisi Kevin Trapp 65 oyla üçüncü oldu.

Ankette yılın teknik direktörlüğüne ise 276 oyla Freiburg'u çalıştıran 57 yaşındaki Christian Streich seçildi. Streich'i 133 oyla UEFA Avrupa Lig Kupasını kazanan Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner izledi. Köln'ü çalıştıran Steffen Baumgart da 65 oyla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise 141 oyla Bayern Münih'te forma giyen Lea Schüller yılın futbolcusu seçildi.

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Kaynak: AA

Bayern Münih, Bundesliga, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leipzigli Christopher Nkunku, Almanya'da yılın futbolcusu seçildi - Son Dakika

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